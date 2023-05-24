МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что компания "Укргаздобыча", входящая в группу "Нафтогаз", запустила одну из самых мощных скважин за последние годы, суточный дебит которой оставляет 580 тысяч кубических метров газа. Киев хочет сохранить транзит российского газа через Украину, пишет СМИ

"Это одна из самых мощных скважин, которые запустила компания "Укргаздобыча" за последние годы. Более того, она открыла перспективы ранее неразведанного блока на одном из месторождений на востоке страны. Перспективные ресурсы газа этого блока оцениваются в более чем 6 миллиардов кубических метров", — приводятся слова Чернышова на сайте группы "Нафтогаз".

В сообщении отмечается, что глубина новой поисковой скважины составляет 5800 метров, на данный момент ее дебит составляет 580 тысяч кубических метров газа в сутки. Что касается ранее неразведанного блока на одном из месторождений на востоке Украины, то, по словам Чернышова, на данный момент там происходит подготовка к бурению еще двух новых скважин: поисковой и разведывательной.