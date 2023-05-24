МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе в среду снижается на символический 1%, после столь же небольшого роста в самом начале торгов, продолжая находиться в интервале 320-330 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Киев хочет сохранить транзит российского газа через Украину, пишет СМИ

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 330,7 доллара за тысячу кубометров (+1,7%). А по состоянию на 12.33 мск их стоимость составляет 322 доллара (−1%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня − 325,3 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, и в мае продолжили плавное снижение. При этом в уходящем месяце они, впервые за два года, сперва опустились ниже 400, а затем и 350 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в десять раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива. Однако несмотря на снижение, газовые котировки в полтора-два раза превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе − с 1996 года.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250−300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью − уже тысячу долларов. Зимой 2021−2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.