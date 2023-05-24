БУДАПЕШТ, 24 мая — ПРАЙМ. Венгрия должна получить первые 100 миллионов кубометров азербайджанского газа до конца текущего года, затем объем поставок достигнет миллиарда кубов, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Венгрия не хочет, чтобы США ее поучали, заявил Орбан

"Вследствие политического соглашения с Азербайджаном наши торговые переговоры привели к небольшому успеху — в этом году начнется поставка природного газа из Азербайджана в Венгрию", — сказал министр. 

По его словам. в 2023 году Азербайджан должен экспортировать 100 миллионов кубометров "голубого топлива". "Это первый шаг к тому, чтобы заключить с Азербайджаном долгосрочный договор на несколько миллиардов" кубов, добавил Сийярто.