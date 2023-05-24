Глава МИД Венгрии назвал ожидаемый объем поставок газа из Азербайджана
Сийярто: Венгрия рассчитывает на 100 миллионов кубометров газа из Азербайджана в 2023 году
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БУДАПЕШТ, 24 мая — ПРАЙМ. Венгрия должна получить первые 100 миллионов кубометров азербайджанского газа до конца текущего года, затем объем поставок достигнет миллиарда кубов, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Вследствие политического соглашения с Азербайджаном наши торговые переговоры привели к небольшому успеху — в этом году начнется поставка природного газа из Азербайджана в Венгрию", — сказал министр.
По его словам. в 2023 году Азербайджан должен экспортировать 100 миллионов кубометров "голубого топлива". "Это первый шаг к тому, чтобы заключить с Азербайджаном долгосрочный договор на несколько миллиардов" кубов, добавил Сийярто.
https://1prime.ru/gas/20230524/840673261.html
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