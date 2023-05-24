МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Цены на российский газ для Белоруссии и Казахстана разные, единого подхода к определению стоимости не будет, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Евросоюз призвали быть готовыми к прекращинию поставок российского газа

"Там сложная конструкция, нет такого, что цены (для Казахстана — ред.) ниже, чем в Белоруссию… Сегодня цена в каждой стране разная. Давно это было принято. Некоторым странам цены на один год установлены, а некоторым — на три года. При этом важно учитывать, что цены для всех наших партнеров существенно ниже мировых цен", — сказал Шульгинов в кулуарах Евразийского экономического форума.

Отвечая на вопрос, будет ли разработан какой-то новый единый подход к ценам, министр отметил: "Нет, единого не будет. Цены будет устанавливать сама страна с учетом собственных интересов, собственных обязательств, возможностей поставок, логистики и так далее. Единой цены все равно не будет".

Также глава Минэнерго сказал журналистам, что планов увеличивать поставки нефтепродуктов в ЕАЭС не данный момент нет. "Таких планов нет. В страны ЕАЭС мы поставляем нефть и нефтепродукты по индикативным балансам. Мы их рассматриваем каждый год, и там определяются объемы", — добавил министр.

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