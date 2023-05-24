СТАМБУЛ, 24 мая — ПРАЙМ. Кандидат в президенты Турции от оппозиции Кемаль Кылычдароглу заявил в среду, что считает идею создания газового хаба в Турции опасной для Анкары и угрожающей энергетической независимости страны. В Турции заявили, что не намерены запрещать продажу жилья иностранцам

"Я не буду выступать против хороших отношений с Москвой, наоборот – в некоторых сферах, таких как нефтехимическая промышленность, алюминиевая – получили технологическую инфраструктуру от РФ. Однако я выступаю против зависимости Турции от России в плане энергетики", — заявил Кылычдароглу, отвечая на вопросы зрителей Youtube-канала Babala TV.

По его словам, эта зависимость "в крайней степени опасна" и в будущем может создать большие проблемы для Турции.

"Вы говорите, что заключили соглашение с РФ о создании газового хаба. Если сейчас Турция зависима от РФ в плане энергетики на 30-40 процентов, то с созданием хаба зависимость увеличится до 70-80 процентов. Это же капитуляция! Мы проиграем!", — сказал кандидат.

Выходом из ситуации кандидат считает продажу газа с месторождений в Восточном Средиземноморье европейским странам со скидкой без задействования хаба.

Операции по продаже-покупке газа через предложенный РФ проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Он ранее заявлял, в начале апреля Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту газового хаба, ожидается их утверждение президентом страны Тайипом Эрдоганом. По его словам, ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в приобретении газа через хаб.

Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.