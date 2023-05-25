Новак рассказал об ожидаемом уровне газификации России в 2023 году
Новак заявил, что уровень газификации в России ожидается в 74 — 75 процентов в 2023 году
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Уровень газификации в России по итогам текущего года должен достичь 74-75%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Если исходить из нашего топливно-энергетического баланса, было посчитано, что мы должны выйти на уровень 83%. В этом году мы ожидаем выйти где-то на 74-75%", – сказал Новак в интервью газете "Известия".
Правительство РФ в 2021 году по поручению президента Владимира Путина начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021–2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.
За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы.
В ноябре 2022 года программа социальной газификации стала бессрочной.
https://1prime.ru/gas/20230525/840680744.html
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