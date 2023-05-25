МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Уровень газификации в России по итогам текущего года должен достичь 74-75%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Единых цен на газ для Белоруссии и Казахстана не будет, заявил Шульгинов

"Если исходить из нашего топливно-энергетического баланса, было посчитано, что мы должны выйти на уровень 83%. В этом году мы ожидаем выйти где-то на 74-75%", – сказал Новак в интервью газете "Известия".

Правительство РФ в 2021 году по поручению президента Владимира Путина начало внедрять социально ориентированную систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021–2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.

За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы.

В ноябре 2022 года программа социальной газификации стала бессрочной.