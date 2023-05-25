МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Стоимость ближайших фьючерсов на газ в Европе впервые за два года опустилась ниже 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Евросоюз призвали быть готовыми к прекращинию поставок российского газа

Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 311,5 доллара за тысячу кубометров (+0,4%). А по состоянию на 10.16 мск их стоимость составляла 298,2 доллара (-3,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 310,3 доллара за тысячу кубометров.