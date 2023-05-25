МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Параметры проекта "газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Киев хочет сохранить транзит российского газа через Украину, пишет СМИ

"В настоящее время параметры возможного проекта прорабатываются на экспертном уровне. Необходимо уточнить реальные потребности партнеров, объемы предстоящих капиталовложений", — сказал дипломат.

"Уверен, что стабильные и долговременные поставки "голубого топлива" будут способствовать энергетической безопасности и устойчивому развитию всего региона Центральной Азии. Видим хорошие перспективы по наращиванию трехстороннего взаимодействия в газовой сфере", — подчеркнул Галузин.

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территории Казахстана и Узбекистана. Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе в поставках газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак. А "Газпром" 18 января сообщал о подписании дорожной карты сотрудничества в газовой отрасли с Казахстаном. В то же время глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.