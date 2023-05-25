Замглавы МИД Галузин: параметры проекта "тройственного" газового союза прорабатываются
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Параметры проекта "газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана прорабатываются, уточняются объемы капиталовложений, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"В настоящее время параметры возможного проекта прорабатываются на экспертном уровне. Необходимо уточнить реальные потребности партнеров, объемы предстоящих капиталовложений", — сказал дипломат.
"Уверен, что стабильные и долговременные поставки "голубого топлива" будут способствовать энергетической безопасности и устойчивому развитию всего региона Центральной Азии. Видим хорошие перспективы по наращиванию трехстороннего взаимодействия в газовой сфере", — подчеркнул Галузин.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территории Казахстана и Узбекистана. Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно, с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе в поставках газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак. А "Газпром" 18 января сообщал о подписании дорожной карты сотрудничества в газовой отрасли с Казахстаном. В то же время глава Минэнерго Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
https://1prime.ru/gas/20230525/840681705.html