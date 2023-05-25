МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Наблюдаемый рост цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на заправках в России связан не с проблемами на рынке, а с особенностями ценообразования, сообщили журналистам в Минэнерго. Бензин на российских заправках подорожал за неделю

Народный фронт зафиксировал рост цен на газомоторное топливо на заправках в пяти регионах России, написала ранее в четверг газета "Известия". Среди них — Свердловская, Астраханская, Тюменская, Оренбургская области и Карачаево-Черкесия. В последнем регионе менее чем за месяц стоимость моторного газа поднялась с 17 рублей до 23,5 рубля, уточнялось в материале.

"Цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ), использующийся в качестве моторного топлива, не регулируются. Но при этом на них, в отличие от автомобильного бензина и дизельного топлива, не установлен акциз. Поэтому цены на СУГ существенно ниже, чем на бензин, но при этом более подвержены колебаниям", — прокомментировали в пресс-службе Минэнерго.

"Наблюдаемое сейчас изменение цен на СУГ, которые используются в качестве моторного топлива, не связано с какими-то проблемами на рынке", — добавили в ведомстве. Минэнерго рекомендовало компаниям увеличить объёмы продажи СУГ через биржу. Как отметило министерство, внутренний рынок полностью обеспечен как СУГ, так и бензином и дизельным топливом.

Также владельцы газовых автомобилей могут обратить внимание на другой вид газомоторного топлива — компримированный природный газ (КПГ), порекомендовали в Минэнерго. "Цена на этот вид топлива тоже ниже, чем на бензин и дизельное топливо, но при этом более стабильная, чем на СУГ", — объяснили в министерстве.

Цены на СУГ, использующиеся для бытовых нужд, регулируются властями субъектов, поэтому в этом сегменте рост оптовых цен потребителей не затрагивает.