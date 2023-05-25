Матвиенко: США выгодно занимать европейский рынок углеводородов, вытесняя российский газ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. США выгодно добывать сланцевый газ и занимать европейский рынок углеводородов, вытесняя дешевое экологически чистое отечественное "голубое топливо" газ, заявила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко.
"Они (США — ред.) считают, что они хозяева мира, выгодно им занять европейский рынок углеводородов, надо вытеснить дешевый экологически чистый газ и добывать сланцевый газ, который оказывает огромное негативное влияние на природу – им так выгодно", — сказала она в эфире "Россия 24"
Матвиенко подчеркнула, что "это не может продолжаться бесконечно".
"Более того, не буду называть целый ряд стран – они даже не все документы высокого уровня, посвящённые климату, охране природы… подписывают, а то, что подписывают – просто хоронят. На словах говорят одно, на деле – другое", — отметила парламентарий.
По словам Матвиенко, эти вопросы стали сейчас очень "острыми".
"Люди просто будут требовать от власти, от лидеров уделять больше внимания именно вопросам сохранения жизни на планете", — заключила председатель верхней палаты российского парламента.
https://1prime.ru/gas/20230525/840685562.html