С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — ПРАЙМ. США выгодно добывать сланцевый газ и занимать европейский рынок углеводородов, вытесняя дешевое экологически чистое отечественное "голубое топливо" газ, заявила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко. В Германии предрекли новую мировую войну из-за американских привилегий

"Они (США — ред.) считают, что они хозяева мира, выгодно им занять европейский рынок углеводородов, надо вытеснить дешевый экологически чистый газ и добывать сланцевый газ, который оказывает огромное негативное влияние на природу – им так выгодно", — сказала она в эфире "Россия 24"

Матвиенко подчеркнула, что "это не может продолжаться бесконечно".

"Более того, не буду называть целый ряд стран – они даже не все документы высокого уровня, посвящённые климату, охране природы… подписывают, а то, что подписывают – просто хоронят. На словах говорят одно, на деле – другое", — отметила парламентарий.

По словам Матвиенко, эти вопросы стали сейчас очень "острыми".

"Люди просто будут требовать от власти, от лидеров уделять больше внимания именно вопросам сохранения жизни на планете", — заключила председатель верхней палаты российского парламента.