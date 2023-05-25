ДОХА, 25 мая — ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая госкомпания Saudi Aramco примет участие в разработке газового месторождения Акказ в провинции Анбар на западе Ирака, чтобы выйти на производство 400 миллионов кубических футов газа в день, объявил в четверг министр нефти Ирака Хайан Абдель Гани во время участия в иракско-саудовском координационном совете. Его словам приводит пресс-служба министерства. Венгрия заключила с Катаром договор о покупке газа

"С саудовской стороной было согласовано, что Aramco будет инвестировать и разрабатывать газовое месторождение Акказ в провинции Анбар. Целью вложения инвестиций в разработку этого газового месторождения является достижение производственной мощности 400 миллионов кубических футов в день", — отметил глава миннефти.

Кроме того, он рассказал о достижении "предварительной договоренности с королевством об инвестициях в проект "Небрас", который является одним из самых важных и перспективных в нефтехимической промышленности Ирака и ближневосточного региона".

Более 200 бизнесменов и государственных чиновников приняли участие в пятом заседании координационного совета двух стран, которое прошло в Джидде.

Как сказал министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби, слова которого приводит Иракское агентство новостей, делегации двух стран обсудили множество возможностей для сотрудничества, в частности, подключение к общей электросети, систему логистики и инвестиции в целом. Он отметил, что "объем торговли между Ираком и Саудовской Аравией достиг в 2022 году 1,5 миллиарда долларов".