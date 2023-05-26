МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Глава Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью агентству РИА Новости рассказал, что его страна рассматривает возможность платить за поставки газа из России в рублях. СМИ описали шаг России, которым она развеяла популярный на Западе миф

"Во время нашей встречи с президентом Путиным была озвучена позиция, что стоимость поставляемого в республику российского газа остается прежней. По вопросу финансирования рассматриваются различные способы и возможности оплаты", — пояснил он.

Додику задали вопрос о том, рассматривает ли его страна среди вариантов оплаты российских энергоресурсов возможность платить в рублях. "Да, конечно", — ответил политик.

Он добавил, что его страна уважает Россию будет уважать требования, выдвигаемые Москвой по вопросам торговли.

Додик 23 мая провел в Москве переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе встречи обсуждалось в том числе сотрудничество в сфере энергетики.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.