ВАРШАВА, 26 мая — ПРАЙМ. Польские следователи не подтвердили выводы немецких коллег о причастности яхты "Андромеда" ко взрывам на "Северном потоке" и "Северном потоке-2", сообщило издание Rzeczpospolita, сославшись на собственные источники. В ЕП раскрыли , почему не будут расследовать подрыв "Северных потоков"

Подрыв сразу двух российских газопроводов — "Северный поток" и "Северный поток-2", произошел в сентябре прошлого года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Согласно расследованию американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО оснастили трубопроводы взрывчаткой, которую через три месяца активировали норвежцы.

Следствие по делу о подрыве "Северных потоков" ведут несколько стран.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала расследование, согласно которому к ЧП на российских газопрноводах причастны два украинца. По данным издания, на них была зарегистрирована компания Feeria Lwowa, арендовавшая "Андромеду". Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Позднее Spiegel назвало модель и курс следования яхты, которую предположительно использовали в ходе подготовки теракта на объекте.

Источник из Поморского отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Польши заявлял Rzeczpospolita, что версия с яхтой имеет слабые места.

"Люди на яхте совершенно не выглядели профессионалами, которые могли бы выполнить такую задачу. Они баловались, громко вели себя, привлекая к себе внимание, у некоторых из мужчин на шее были злотые цепи. Ни один профессионал, столь показательно не привлек бы к себе внимания", — отметил он.

Собеседник издания подчеркнул, что для взрыва труб были необходимы профессионалы. К тому же, добавил он, "Андромеда" не смогла бы перевезти нужное количество взрывчатки.

По словам источника, совершить подобный взрыв могли только профессионалы высокого уровня. "Для взрыва труб использовалось большое количество взрывчатого вещества. Несколько десятков килограммов для взрыва одной нити. Только доставка такого груза под воду требует специальных навыков. Это должны были сделать люди из спецслужб. Хорошо обучены, оснащены специальным оборудованием", — сказал он.

"Собирая все в кучу, версия с туристами с яхты совершенно абсурдна", — подытожил он.