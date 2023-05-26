БРЮССЕЛЬ, 26 мая — ПРАЙМ. Газовые хранилища стран Европейского союза к 25 мая заполнены более чем на 66 процентов, рассказал РИА Новости официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи. Назван объем подачи российского газа через Украину 26 мая

"По состоянию на вчера они были заполнены более чем на 66%", — отметил он.

ЕК планирует заполнение ПХГ Европы на 90 процентов к 1 ноября 2023 года.