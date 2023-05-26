2023-05-26T12:13:25+03:00
2023-05-26T12:13:25+03:00
2023-05-26T12:13:25+03:00
2023
https://1prime.ru/gas/20230526/840693388.html
Газовые хранилища Евросоюза заполнены на 66 процентов
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Газовые хранилища стран Европейского союза к 25 мая заполнены более чем на 66 процентов, рассказал РИА Новости официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи. "По состоянию на... ПРАЙМ, 26.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 26 мая — ПРАЙМ. Газовые хранилища стран Европейского союза к 25 мая заполнены более чем на 66 процентов, рассказал РИА Новости официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
"По состоянию на вчера они были заполнены более чем на 66%", — отметил он.
ЕК планирует заполнение ПХГ Европы на 90 процентов к 1 ноября 2023 года.