БЕРЛИН, 26 мая — ПРАЙМ. Новые данные в расследовании подрыва российских газопроводов "Северный поток" указывают на причастность к ЧП фигурировавшей ранее в сообщениях СМИ яхты "Андромеда", сообщило издание Spiegel, сославшись на источники в прокуратере. СМИ: Польша не подтвердила участие "Андромеды" в ЧП на "Северных потоках"

"Следователи, работающие под руководством генерального прокурора Петера Франка, теперь уверены, что для (террористического — ред.) акта использовалась яхта "Андромеда", — пишет газета.

Согласно источнику, все больше полученных данных указывают на украинский след. Так, "метаданные электронного письма, которое было отправлено, когда была арендована яхта "Андромеда", ведут на Украину", отмечает издание.

Подрыв сразу двух российских газопроводов — "Северный поток" и "Северный поток-2", произошел в сентябре прошлого года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Согласно расследованию американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО оснастили трубопроводы взрывчаткой, которую через три месяца активировали норвежцы.

Следствие по делу о подрыве "Северных потоков" ведут несколько стран.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала расследование, согласно которому к ЧП на российских газопрноводах причастны два украинца. По данным издания, на них была зарегистрирована компания Feeria Lwowa, арендовавшая "Андромеду". Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Позднее Spiegel назвало модель и курс следования яхты, которую предположительно использовали в ходе подготовки теракта на объекте.

Источник из Поморского отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Польши ранее заявлял Rzeczpospolita, что версия с яхтой имеет слабые места.