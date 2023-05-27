СМИ: финны "перевязали" трубы газу из России, но ставили корабли
Yle: финны отказались от закупки российского трубопроводного газа, но не сжиженного
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Поставки трубопроводоного газа из России в Финляндию не осуществляются уже год, с мая 2022 года, напомнило издание Yle. Однако контракты на закупку российского СПГ финны не спешат расторгать, удивляются авторы статьи.
Финская компания Gasum и ее российский коллега "Газпром экспорт" не смогли достичь соглашения о новых условиях экспорта из России трубопроводного газа и поставки прекратились.
Стороны не смогли договориться о валюте, в которой бы проходила оплата: Российская сторона настаивала на рублях, а не в евро. Финская компания Gasum с этим не согласилась.
Но сжиженный природный газ (СПГ) поступает в Финляндию из России, хотя этот контракт также в ведении у компаний Gasum и "Газпром экспорта".
https://1prime.ru/gas/20230527/840699607.html
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