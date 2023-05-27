МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Целью газового хаба в Турцией является создание необходимой инфраструктуры для дальнейшего качественного укрепления коммерческих контактов в этой сфере, заявил в интервью РИА новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

"Анкара остается крупным потребителем отечественных углеводородных ресурсов, стабильно функционируют газопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток". Упомянутый "хаб" преследует цель создать необходимую инфраструктуру для дальнейшего качественного укрепления коммерческих контактов в этой сфере", — пояснил он.

Продажа-покупка газа через предложенный Россией проект газового хаба в Турции должна начаться в 2024 году, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Ранее он заявлял, что в начале апреля Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному Россией проекту газового хаба, ожидается их утверждение президентом страны Тайипом Эрдоганом. По его словам, некоторые страны Европы, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в покупке газа через этот хаб.

Президент России Владимир Путин и Эрдоган в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00 мск.