МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Шоковые высокие цены на газ в Европе в прошлом году были обусловлены в основном ожиданиями будущего дефицита газа в зимний период, но сейчас у европейских потребителей появилась некоторая уверенность в поставках, поэтому котировки и снижаются, поделился мнением с РИА Новости заместитель директора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Аналитик оценил, как долго будут падать цены на газ в Европе

В четверг котировки июньских (ближайших) газовых фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) впервые за два года опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров, что в 13 раз меньше рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров.

"Если в прошлом году шоковые высокие цены на газ были обусловлены в большей степени ожиданиями будущего дефицита газа в зимний период 2022/2023 годов, то в настоящее время у европейских потребителей появилась некоторая уверенность "в завтрашнем дне", и текущая цена отражает баланс спроса-предложения", — ответил эксперт на вопрос, почему цены на газ в Европе продолжают снижаться.

По словам Колобанова, сейчас для европейского газового рынка сложились вместе несколько благоприятных факторов. За счет введенных мер экономии в регионе упало потребление газа, теплая погода прошедшей зимой и весной позволила сохранить большие запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ), "ветер дует и солнце светит — ВИЭ вырабатывает много энергии", жара, требующая больше энергии для кондиционеров, еще не началась, появилось несколько СПГ-терминалов, а спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии не восстановился до планируемых уровней.

"Также важным фактором является очень существенное сокращение поставок газа из России, в связи с чем снизились геополитические риски, связанные с их внезапным прекращением, которые также давали свой вклад в поддерживаемую высокую цену на газ", — добавил Колобанов.

Эксперт не исключил, что в краткосрочном периоде котировки могут упасть еще ниже, однако, напомнил он, потенциал производства СПГ в мире существенно за прошедший год не вырос, поэтому при увеличении спроса за счет его роста в Азии, жары и безветрия в Европе, цена на газ может опять стремительно вырасти в несколько раз от текущих минимумов.

"Похожий эффект может быть достигнут и при резком снижении возможностей производства или доставки газа, как это было в прошлом году при аварии на заводе Freeport LNG или при прекращении поставок по "Северному потоку", — заключил Колобанов.