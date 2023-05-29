АНКАРА, 29 мая — ПРАЙМ. Переговоры по представленному Россией проекту "газового хаба" в Турции могут быть активизированы в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Аналитик допустил, что США могут скоро ввести санкции против Турции

"Думаю, в ближайший период переговоры по этой теме активизируются. Сам господин президент вчера, по сути, обнародовал свою программу, назвал этот проект в числе приоритетных", — сообщил собеседник агентства.

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая ночью в Анкаре перед сторонниками после победы во втором туре президентских выборов, пообещал реализовывать проект "газового хаба", предложенного ранее российским лидером Владимиром Путиным. Эрдоган выиграл во втором туре с результатом более 52% голосов. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня.

Операции по продаже-покупке газа через предложенный РФ проект газового хаба в Турции планируется начать в 2024 году, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Он ранее заявлял, что в начале апреля Турция начала процесс внесения поправок в законодательство по предложенному РФ проекту газового хаба, ожидается их утверждение Эрдоганом. По его словам, ряд европейских стран, в том числе Венгрия и Сербия, заинтересованы в приобретении газа через хаб.

Президенты РФ и Турции в октябре прошлого года поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через него, в частности, можно было бы переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.