МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 40,7 миллиона кубометров на 29 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Биржевые цены на газ в Европе растут на три процента

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 40,7 миллиона кубометров на 29 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.

С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки. Однако с 4 января 2023 года показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 миллиона кубометров в день.

Но с 1 февраля показатель вновь перешел к росту, а 22 февраля — вернулся к уровню конца года, хотя периодически продолжает проседать ниже 40 миллионов. Эксперты отмечали, что увеличение поставок связано со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день) в Европе.

В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.