"Газпром" и министр энергетики Узбекистана обсудили вопрос поставки сырья
Глава "Газпрома" и министр энергетики Узбекистана обсудили поставки российского газа
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов обсудили перспективы взаимодействия, включая вопрос поставок российского газа, сообщила российская компания.
"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова. Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия, в том числе по вопросу поставок российского газа в Узбекистан", — говорится в телеграм-канале "Газпрома".
https://1prime.ru/gas/20230530/840715183.html
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