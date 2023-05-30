МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов обсудили перспективы взаимодействия, включая вопрос поставок российского газа, сообщила российская компания. Цены на нефть усилили темпы снижения по сравнению с утренней динамикой

"Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова. Стороны обсудили ход и перспективы взаимодействия, в том числе по вопросу поставок российского газа в Узбекистан", — говорится в телеграм-канале "Газпрома".