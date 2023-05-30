МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Версия об участии России в подрыве "Северных потоков" является полной чушью, заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung американский журналист Сеймур Херш. СМИ раскрыли подробности подрыва "Северных потоков"

"Допустим, русские хотят уничтожить трубопровод. Для этого они выбирают Борнхольм, несколько дней изучают местность и возвращаются позже, чтобы заложить бомбу. Зачем им это делать? Единственное объяснение — они хотели сказать всему миру: "Это были мы!". Полная чушь", — сказал он.

Он также отметил, что версия о причастности к подрывам команды яхты "Андромеда" также нежизнеспособна.

"Почему я должен объяснять вам эти элементарные вещи? Если вы действительно думаете, что 16-метровая яхта может бросить якорь на глубину 80 метров, высадить с кормы двух водолазов и подрывников в тяжелых костюмах, с газовыми баллонами и большим количеством взрывчатки C4, то я ничем не могу вам помочь", — пояснил он.

По мнению Херша, никого не интересует, что к взрывам причастны США, никто не задает вопросов американскому правительству, в частности, советнику по нацбезопасности Джейку Салливану, госсекретарю Энтони Блинкену или спецслужбам.

"Но американцы не могут этого сделать, потому что они знают ответ. Это так – вы не хотите знать. Ничего страшного", — заключил он.