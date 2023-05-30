МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Версия об участии России в подрыве "Северных потоков" является полной чушью, заявил в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung американский журналист Сеймур Херш.

ЧП на "Северных потоках"

СМИ раскрыли подробности подрыва "Северных потоков"

"Допустим, русские хотят уничтожить трубопровод. Для этого они выбирают Борнхольм, несколько дней изучают местность и возвращаются позже, чтобы заложить бомбу. Зачем им это делать? Единственное объяснение — они хотели сказать всему миру: "Это были мы!". Полная чушь", — сказал он.

Он также отметил, что версия о причастности к подрывам команды яхты "Андромеда" также нежизнеспособна.

"Почему я должен объяснять вам эти элементарные вещи? Если вы действительно думаете, что 16-метровая яхта может бросить якорь на глубину 80 метров, высадить с кормы двух водолазов и подрывников в тяжелых костюмах, с газовыми баллонами и большим количеством взрывчатки C4, то я ничем не могу вам помочь", — пояснил он.

По мнению Херша, никого не интересует, что к взрывам причастны США, никто не задает вопросов американскому правительству, в частности, советнику по нацбезопасности Джейку Салливану, госсекретарю Энтони Блинкену или спецслужбам.

"Но американцы не могут этого сделать, потому что они знают ответ. Это так – вы не хотите знать. Ничего страшного", — заключил он.