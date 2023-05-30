МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует построить в Мурманской области завод по производству сжиженного природного газа мощностью 20,4 миллиона тонн в год, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с параметрами проекта.

"Новатэк" прорабатывает возможность строительства нового крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области, состоящего из трех линий сжижения мощностью 6,8 миллиона тонн каждая… Первые две линии "Мурманского СПГ" могут быть запущены в конце 2027 года, третья — в конце 2029 года", — пишет издание, ссылаясь на слова своих собеседников.

Отмечается, что будущий завод уже обсуждался на совещании у вице-премьера Александра Новака. Объем инвестиций в проект неизвестен. При этом "Новатэк" планирует получать газ для "Мурманского СПГ" из Единой системы газоснабжения (ЕСГ), для чего нужно построить газопровод Волхов—Мурманск—Белокаменка протяженностью 1,3 тысячи километров.

В "Новатэке" изданию сообщили, что компания приступила к реализации проекта "Мурманский СПГ" "с учетом целого ряда необходимых преимуществ, позволяющих обеспечить выполнение целевых показателей производства СПГ, установленных президентом и правительством РФ".

"Ведутся необходимые проектные изыскания и оценки. Прорабатываются основные технические условия по энергоснабжению. Также для строительства необходимого магистрального газопровода проектной мощностью до 30 млрд куб. метров газа в год ожидаем от ПАО "Газпром" технические условия на подключение к ЕСГ для ресурсного обеспечения проекта", — отметили в компании, комментарий которой приводит газета.

Проект предполагает использование электроприводов и дешевой электроэнергии Кольской АЭС, что избавляет от необходимости закупать санкционные газовые турбины, отмечает издание. Однако главными вопросами остаются: чей будет газ, и если речь идет о газе "Газпрома", то какова цена закупки. Кроме того, неясны условия экспорта СПГ, поскольку в данном случае у "Новатэка" право на экспорт отсутствует. Тем не менее, возможно взаимодействие через агентское соглашение с "Газпромом", как в проекте "Криогаз-Высоцк" на Балтике.