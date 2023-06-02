БУДАПЕШТ, 2 июн — ПРАЙМ. Венгерская энергокомпания MVM CEEnergy и азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR подписали соглашение, по которому в Венгрию до конца 2023 года поступит 100 миллионов кубометров газа, в долгосрочной перспективе объем поставок будет увеличен до 2 миллиардов кубометров газа в год, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Венгрия просила продлить запрет на импорт украинского зерна до 2024 года

"Еще одна веха в диверсификации поставок венгерского природного газа. На основании соглашения, подписанного сегодня венгерской MVM CEEnergy и азербайджанской SOCAR, в Венгрию из Азербайджана поступит 100 миллионов кубометров природного газа, который азербайджанская сторона поставит нам до конца года", — написал Сийярто в социальной сети Facebook*.

По его словам, первые поставки могут стать основой для долгосрочного договора на покупку газа, в рамках которого в Венгрию сможет поступать "до 2 миллиардов кубометров газа с Кавказа".

В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа, Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит российской нефти через Украину станет невозможным.

Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в катарскую столицу Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.

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