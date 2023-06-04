ГААГА, 4 июн — ПРАЙМ. Министерство экономики Нидерландов на протяжении 20 лет знало об угрозе безопасности домов из-за землетрясений, вызванных добычей газа на месторождении на севере страны в Гронингене, но не предпринимало соответствующих мер, пишет Dagblad van het Noorden. Азия нацелилась отнять у Европы подешевевший газ. Но Россия и тут поможет

Издание выяснило, что исследовательская компания Oranjewoud после произошедшего в 2003 году землетрясения изучила состояние четырех зданий, расположенных в зоне сейсмической активности. Компания после проверки обнаружила "изменения в конструкции" и заявила о необходимости принятия срочных мер. В отчете отмечалось, что "безопасность зданий сильно подорвана". При этом за год до землетрясения исследования уже показывали, что дома небезопасны.

Результаты исследования были переданы в минэкономики Нидерландов. В ведомстве тогда сообщили, что отчет компании обсуждался на совещании Технического комитета по процессам движения почвы, где также присутствовал представитель министерства.

В министерстве на вопрос издания заявили, что ведомству не было известно ни о каких призывах к срочным действиям. Предполагалось, что тогдашний министр экономики был проинформирован о годовом отчете Техкомитета лишь "в общих чертах". Так или иначе, расследование Oranjewoud не привело к принятию более комплексных мер в Гронингене.

Гигантское газовое месторождение в Гронингене на севере Нидерландов было открыто в 1959 году, его разработка началась в 1963 году. Начальные извлекаемые запасы газа месторождения составляли 2,9 триллиона кубометров. На протяжении многих лет месторождение являлось основным источником газоснабжения северо-западной Европы, однако из-за многочисленных землетрясений в провинции в 1990-х годах голландские власти решили постепенно ограничивать добычу на месторождении. Ожидалось, что газовое месторождение будет закрыто в период с 2025 по 2028 год, однако недавно власти заявили о намерении окончательно закрыть его к 2024 году.