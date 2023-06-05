БРЮССЕЛЬ, 5 июн — ПРАЙМ. Газовые хранилища Евросоюза на сегодня заполнены почти на 70%, целью является заполнить их на 90% к 1 ноября, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи. В Польше раскрыли детали регламента ЕС о запрете импорта украинского зерна

"Как вы знаете, целью является заполнить хранилища на 90% к 1 ноября, на сегодня они заполнены почти на 70%", — сказал он.

При этом, представитель ЕК подтвердил, что Комиссия в настоящее время обсуждает, как европейские страны могут получить доступ к подземным газовым хранилищам Украины.

Ранее в июне вице-президент ЕК Марош Шефчович в интервью газете Financial Times заявил, что ЕК ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о предоставлении гарантий европейским компаниям, желающим хранить газ в подземных хранилищах на территории Украины. Европейские источники сообщали, что переговоры ведутся с другими финансовыми институтами, и с правительствами об "адекватном страховании".

"Мне нечего особо добавить к тому, что Шефчович сказал в интервью. Европейская комиссия действительно изучает, как гарантии… могли бы, возможно, способствовать получению доступа европейских стран к газовым хранилищам на Украине", — сказал представитель ЕК на брифинге в Брюсселе.