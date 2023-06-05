МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Международный комитет Совета Федерации поддержал ратификацию соглашения с Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту, сообщила сенатор от ДНР Наталья Никонорова. Азия нацелилась отнять у Европы подешевевший газ. Но Россия и тут поможет

"Рекомендовано к ратификации соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику по "дальневосточному" маршруту", — написала она в своем Telegram-канале.

Подписанное 31 января 2023 года межправительственное соглашение предполагает строительство трансграничного участка газопровода, который начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию). Проектированием, строительством и эксплуатацией участка на территории России занимается "Газпром", Китая — Китайская национальная нефтегазовая компания. СМИ: в Нидерландах 20 лет не учитывали экологические риски от добычи газа

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин пояснял, что с выходом газопровода на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 миллиардов кубометров в год. Реализация соглашения будет выгодна обеим сторонам и придаст дополнительный импульс социально-экономическому и технологическому развитию наших дальневосточных регионов, подчеркивал премьер.

Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.