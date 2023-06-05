МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе днем в понедельник ускорила темпы роста выше 16%, превысив 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. В ЕС оценили объем газа в хранилищах

Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 265,5 доллара за тысячу кубометров (+0,8%). А по состоянию на 15.49 мск их стоимость составляла 307,4 доллара (+16,7%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 263,3 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.