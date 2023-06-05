МОСКВА, 5 июн /ПРАЙМ/. Триггером для скачка биржевых цен на газ в Европе могло стать небольшое перенаправление поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Азию на фоне слишком сильного снижения цен в Европе, прокомментировал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. В ЕС оценили объем газа в хранилищах

В понедельник днем стоимость июльских (ближайших) фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) резко ускорила темпы роста — почти до 20%. Пока ценовой максимум торгов составляет 314,7 доллара за тысячу кубометров, что на 19,5% выше расчетной цены пятницы.

"Цены падали практически без перерыва с 600 долларов за тысячу кубометров, и текущее движение является лишь небольшим коррекционным ростом. Триггером для него могло стать небольшое перенаправление поставок СПГ в Азию на фоне слишком сильного снижения цен в Европе", — сказал эксперт.

При этом, отметил он, ситуация с подготовкой к отопительному сезону остается благоприятной. "На фоне чего в ближайшее время мы не ожидаем возвращения цен к аномально высоким значениям", — заключил Кауфман.

Цены на газ снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров. Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.