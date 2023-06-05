МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. В ходе независимой экспедиции к месту подрыва "Северных потоков" обнаружен ботинок, который обычно носят дайверы ВМС США и Украины, сообщил интернет-портал Grayzone. Херш назвал причастность России к подрыву "Северных потоков" полной чушью

По словам репортера портала, 24 мая 2023 года он отправился на лодке к месту диверсии и в течение нескольких минут просматривал в прямом эфире видео, снятое подводным дроном, на котором были видны повреждения магистрали.

Он сообщил, что "неожиданно на экране появился странный объект".

"Это были черно-оранжевые дайверские ботинки. Grayzone определила модель, которая очень похожа на этот ботинок, она используется ВМС США и коммерческими дайверами. В подобных ботинках были замечены и дайверы ВМС Украины", — сказано в сообщении на сайте портала.

При этом портал отметил, что подобные ботинки, вероятно, можно найти и в продаже.

Репортер рассказал, что о присутствии ботинка недалеко от места взрыва ранее сообщали следователям, но те с тех пор ботинок не забрали, а о его присутствии не говорили.

"Ботинок был замечен примерно в пяти метрах от места небольшой утечки в трубопроводе "Северный поток — 2" в особой экономической зоне Швеции", — сказано на сайте портала.

По данным Grayzone, пока не известно, как долго ботинок пролежал на дне. Организатор экспедиции Эрик Андерсон считает, что возможно, ботинок ранее мог быть покрыт илом, поскольку иначе не ясно, как следователи могли его упустить. СМИ раскрыли подробности подрыва "Северных потоков"

Отмечается, что найденный ботинок очень похож на дайверский ботинок Thor, которые производит британская компания Northern Diver. В самой компании также заявили, что ботинок похож на их модель Thor, при этом отметили, что больше не производят их из-за перебоев после COVID.

По мнению Grayzone, что владелец ботинка мог потерять его во время установки бомб. По другим версиям, ботинок принадлежал дайверу, которому приказали вернуться на место преступления, чтобы забрать неразорвавшийся снаряд или вовсе принадлежал некому коммерческому дайверу.

Организатор экспедиции связался с компанией-оператором "Северного потока" Nord Stream 2 AG, чтобы спросить про ботинок.

"Представитель компании подтвердил существование объекта", — пишет портал. При этом в компании заявили, что нашли его в феврале и сообщили об этом шведским следователям.