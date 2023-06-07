МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. "Новатэк" обратился к российскому правительству с просьбой отменить налог на дивиденды для иностранных инвесторов, которые готовы реинвестировать эти средства в СПГ-проекты, сообщает газет "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с обращением.

"Новатэк" попросил правительство отменить налог на дивиденды для иностранных инвесторов, готовых реинвестировать эти средства в СПГ-проекты, говорят источники "Коммерсанта", знакомые с обращением. Соответствующими полномочиями глава "Новатэка" Леонид Михельсон просит наделить правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций", — пишет газета.

По данным издания, Михельсон попросил правительство отменить налог на дивиденды для китайских инвесторов проекта "Ямал СПГ" — CNPC и SRF.

"Иностранные партнеры "Новатэка", получающие дивиденды с проекта "Ямал СПГ", готовы направлять их на финансирование реализации российских проектов в случае отмены налога у источника с таких дивидендов", — цитирует газета письмо Михельсона в правительство.

В "Новатэке", аппарате правительства и Минфине изданию не ответили.