МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Иран при участии России, Туркмении и Катара стремится создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи. США ввели санкции против двух иранских компаний за цензуру в интернете

"Исламская республика… обладая 33 триллионами кубических метров извлекаемых запасов газа, занимает второе место в мире по запасам этого ресурса… Мы стремимся при содействии России, Туркмении и Катара превратить Персидский залив и Асалуйе в газовый хаб", – приводит слова министра агентство ISNA.

Министр не озвучил подробности проекта, отметив лишь, что сейчас выполняются необходимые подготовка и планирование.