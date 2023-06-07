МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Иран при участии России, Туркмении и Катара стремится создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива, заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
"Исламская республика… обладая 33 триллионами кубических метров извлекаемых запасов газа, занимает второе место в мире по запасам этого ресурса… Мы стремимся при содействии России, Туркмении и Катара превратить Персидский залив и Асалуйе в газовый хаб", – приводит слова министра агентство ISNA.
Министр не озвучил подробности проекта, отметив лишь, что сейчас выполняются необходимые подготовка и планирование.
https://1prime.ru/gas/20230607/840772992.html
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