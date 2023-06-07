ПРАГА, 7 июн — ПРАЙМ. Газохранилища в Чехии заполнены более чем на 70%, в случае сохранения существующих темпов к зиме они будут заполнены полностью, сообщил в среду глава минпромторга республики Йозеф Сикела. СМИ: Запад не должен обманываться на счет Польши

"Запасы газа в Чехии превысили 2,5 миллиарда кубометров, и газохранилища таким образом заполнены более чем на 70%. Актуальные темпы их заполнения достаточны для того, чтобы к зиме хранилища были полными", — написал министр в соцсети Twitter.

Подобное развитие, по словам Сикелы, носит позитивный характер, но необходимо при этом обращать внимание и на экономию в потреблении газа.

"В этом году мы по сравнению с 2022 годом, очень экономным, сберегли более 0,5 миллиарда кубометров газа, а по сравнению с 2021 годом — более 1,5 миллиарда кубометров", — уточнил министр.

При этом Сикела отметил, что оптовые цены газа на европейском рынке в последние дни упали ниже уровня 25 евро за МВтч, что является двухлетним минимумом. Падение биржевой цены, полагает министр, постепенно должно отразиться и в ценах для конечных потребителей.

По данным агентства ЧТК, в 2022 году потребление газа в Чехии было самым низким за последние 8 лет. Было использовано 7,544 миллиардов кубометров газа, что примерно на 20% меньше, чем в 2021 году. В 2023 году рекордная экономия газа была продолжена – в течение первого квартала потребление "голубого топлива" по сравнению с тем же периодом предыдущего года сократилось на 14,4%.

По мнению экспертов, главными причинами энергосбережения являются рост цен на энергоносители в 2022 году и теплая погода прошедшей зимой.