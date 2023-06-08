МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Россия в 2022 году увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай на 35,2%, до 6 миллионов тонн, трубопроводного — в 1,5 раза, до 15,4 миллиарда кубометров, сообщил вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". "Новатэк" просит отменить налог для иностранных инвесторов СПГ, пишет СМИ

"В полтора раза вырос экспорт трубопроводного газа в Китай, составив по итогам года 15,4 миллиарда кубометров. Экспорт СПГ из России в Китай за 2022 году составил 6 миллионов тонн (+35,2 % к 2021 году). На четверть увеличен экспорт угля до 67,1 миллиона тонн и на 28% – российской нефти (до 89 миллиона тонн). В Китай экспортировано рекордные 4,7 миллиарда кВт.ч электроэнергии", — рассказал Новак.

Вице-премьер напомнил, что в 2023 году планируется дальнейший рост поставок трубопроводного газа в Китай — до 22 миллиардов кубов или на 43%.

"Продолжается работа над проектом поставок газа "Союз Восток", который пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири 2". Проект позволит дополнительно поставлять 50 миллиардов кубометров в год. Будет построена перемычка между "Силой Сибири" и газопроводом Сахалин – Хабаровск – Владивосток. Заключено межправительственное соглашение с КНР о прокладке дальневосточного маршрута поставок газа (+10 миллиардов кубометров в год к 2025 году)", — отметил он.

Эти проекты, резюмировал Новак, позволят объединить в единую сеть всю газотранспортную систему России и создать возможность для экспорта на Восток до 100 миллиардов кубометров трубопроводного газа.