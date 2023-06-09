БРЮССЕЛЬ, 9 июн — ПРАЙМ. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что по итогам проведенного ЕК тендера подписаны первые контракты в рамках совместных закупок газа в ЕС. Молдавия закупит газ у европейских поставщиков, заявил глава Energocom

Первый тендер в рамках совместных закупок газа прошел весной этого года. Еврокомиссия отчиталась о "позитивной реакции рынка". Как заявил Шефчович, совместный запрос стран ЕС составил 11,6 миллиарда кубометров, поставщики предложили в ходе тендера объем более 13,4 миллиарда кубометров для заполнения газовых хранилищ ЕС к предстоящей зиме. Сервисный оператор собрал самые привлекательные предложения на поставки в объеме 10,9 миллиарда кубометров газа, включая 20% сжиженного газа. Далее участники тендера были проинформированы о поступивших наиболее выгодных предложениях и самостоятельно могли начать переговоры по заключению контрактов на поставки газа. Этот процесс идет без посредничества Еврокомиссии.

"Я рад сообщить, что первые контракты в рамках совместных закупок подписаны", — сказал Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе.

Он также выразил уверенность, что будут подписаны и другие контракты, поскольку "интенсивные переговоры ведутся".

Шефчович указал, что в ближайшее время Еврокомиссия запустит второй тендер на предложения для совместных газовых закупок.

Еврокомиссия планирует в 2023 году организовать пять раундов совместных закупок газа.

Евросоюз в декабре прошлого года согласовал создание механизма совместных закупок минимум 13,5 миллиарда кубометров газа в 2023 году. В рамках этого механизма газовые компании союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, должны были представить свои потребности в его импорте. Заявлялось, что обязательным условием будет собрать заявки примерно на 13,5 миллиарда кубометров из всех стран союза, то есть на 15% от обязательств государств ЕС по наполнению подземных хранилищ газом.

Затем в рамках механизма планировался поиск предложений по поставкам газа на мировых рынках для совместных закупок. Компании, участвующие в механизме, решают, покупать им газ, собранный через этот механизм, или нет. Российский газ через эту схему покупать не предполагалось.

Шефчович заявлял также, что Евросоюз не исключает возможности совместных закупок газа через долгосрочные контракты.