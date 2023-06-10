МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на "Северных потоках", сообщает газета Wall Street Journal. Grayzone нашел у места подрыва "Северных потоков" дайверский ботинок

"Немецкие следователи изучают доказательства, свидетельствующие о том, что диверсионная группа использовала Польшу, соседа по Европейскому союзу и союзника по НАТО, в качестве оперативной базы для взрыва газопровода "Северный поток", — говорится в сообщении газеты.

Как отмечает издание, данные расследования указывают, что Польша была центром логистики и финансирования атак на "Северных потоках" в сентябре прошлого года. Польша, которая, в свою очередь, проводит собственное расследование, уже несколько месяцев пытается узнать, что расследует Германия, говорится в статье.

Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники в прокуратуре сообщало, что, по мнению немецких следователей, для подрыва газопроводов "Северный поток" была использована фигурировавшая ранее в сообщениях СМИ яхта "Андромеда". До этого Spiegel в рамках того же материала отмечал, что следователи обнаружили метаданные аренды яхты "Андромеда", которые ведут на Украину.

Несколько месяцев назад издание назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген.

По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта. Один из них, как утверждается, был румынским, выданным на имя Стефана Марку.

Согласно расследованию европейских СМИ, человек, представившийся хозяевам "Андромеды" как Стефан Марку, может быть 26-летним украинцем, и о нем известно немецким органам безопасности.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.