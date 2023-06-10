МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Подтверждений причастности Польши ко взрывам на российских газарпроводах "Северный поток" нет, заявили немецкие чиновники, знакомые с ходом расследования. В Польше неожиданно решили подружиться с Россией

Ранее газета Wall Street Journal опубликовала статью, согласно которой в германии рассматривают доказательства того, что Польша была центром логистики и финансирования диверсантами для атаки на трубопроводы.

Немецкие чиновники, ответили изданию, что у них "никаких доказательств причастности правительства Польши" к терактам на "Северных потоках" у них нет.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли в сентябре прошлого года. Согласно расследованию американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, американские водолазы летом 2022 года установили на объекте взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Позднее Вашингтон заявлял РИА Новости о своей непричастности к подрыву газопроводов.

Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках".

В свою очередь немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала собственное расследование, выполненное совместно с другими СМИ Германии и Европы, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, "Андромеду" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. При этом внезапно в 2020 году на счету этой фирмы внезапно оказались 2,8 миллиона евро. Отмечается, что некоторые члены группы, которые могут быть причастны к диверсии, предъявили хозяину "Андромеды" поддельные болгарские и румынские паспорта.