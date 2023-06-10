БРЮССЕЛЬ, 10 июн — ПРАЙМ. Бельгия получала уведомление от ЦРУ об украинском следе в терактах на "Северных потоках", сообщали крупнейшие СМИ страны со ссылкой на информированные источники. ЦРУ пытается вербовать россиян через Telegram, пишет Washington Post

"Через некоторое время после диверсии на газопроводе "Северный поток" в конце сентября 2022 года военная разведка Бельгии получила информацию от американцев из ЦРУ. Там шла речь о предполагаемой роли Украины в диверсии", — отметил государственный франкоязычный телеканал RTBF.

Как подчеркивают СМИ, данный факт указывает на осведомленность спецслужбами Запада о "причастности Киева" к "одной из самых жестоких и опасных атак на европейскую энергетическую инфраструктуру". По мнению бельгийской прессы, информацию не раскрывали из-за возможного "давления" на сотрудничество с украинской стороной.

Представитель Министерства обороны страны отвечал журналистам, что ведомство не комментирует работу спецслужб.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung ранее опубликовала расследование, в котором высказывается версия о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли в сентябре прошлого года. Согласно расследованию американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, американские водолазы летом 2022 года установили на объекте взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы. Позднее Вашингтон заявлял РИА Новости о своей непричастности к подрыву газопроводов.