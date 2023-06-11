МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Расследование подрывов на "Северных потоках" может привести к повышению напряженности среди стран — членов НАТО и ухудшить отношения между Германией и Польшей, пишет издание The Wall Street Journal. Германия опровергла информацию WSJ о подрыве "Северных потоков"

Как подчеркивает издание, щекотливости ситуации добавляют заявления официальных лиц Германии и Польши о том, что они не обменивались результатами расследования в отношении яхты "Андромеда". Это судно, по предположению авторов статьи, могло использоваться для доставки взрывчатки к трубопроводам.

В ответ на это власти Польши запросили у Германии дополнительную информацию о расследовании. В середине мая стороны провели "рабочую встречу" по данному вопросу, но ситуация вокруг расследования остается напряженной.