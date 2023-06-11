Внутри НАТО разгорается конфликт из-за "Северных потоков", пишет WSJ
WSJ: расследование атак на "Северные потоки" разжигает конфликт между странами НАТО
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Расследование подрывов на "Северных потоках" может привести к повышению напряженности среди стран — членов НАТО и ухудшить отношения между Германией и Польшей, пишет издание The Wall Street Journal.
Как подчеркивает издание, щекотливости ситуации добавляют заявления официальных лиц Германии и Польши о том, что они не обменивались результатами расследования в отношении яхты "Андромеда". Это судно, по предположению авторов статьи, могло использоваться для доставки взрывчатки к трубопроводам.
В ответ на это власти Польши запросили у Германии дополнительную информацию о расследовании. В середине мая стороны провели "рабочую встречу" по данному вопросу, но ситуация вокруг расследования остается напряженной.
https://1prime.ru/gas/20230611/840801016.html
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