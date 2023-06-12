АНКАРА, 12 июн — ПРАЙМ. Проект предложенного Россией газового хаба является одним из целевых для Анкары в энергетике, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. Европа разочаровалась в замене российского газа. Что с ней будет

"Нам предстоит проделать большую работу. Я считаю, что "век Турции" (в текущем году Турецкая Республика отметит столетие своего создания — ред.) будет иметь смысл только в том случае, если он станет веком энергетики. Быть газовым хабом — это часть этого, есть много других вещей. Наша главная цель — начать новые инвестиции и реформы. Мы должны привлечь в Турцию огромные инвестиции", — привела слова Байрактара газета Milliyet.

"Газпром" и Анкара продолжают заниматься проработкой вопроса создания в Турции газового хаба, российская сторона представила свою концепцию, параметры и принципы функционирования, сказано в годовом отчете компании.

Впервые о турецком газовом хабе начали говорить в октябре 2022 года. Тогда — через две недели после подрыва "Северных потоков" — президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в черноморский регион. Путин отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который может стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.