МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. На газопроводе "Турецкий поток" завершились плановые работы, "Газпром" возобновил поставки газа, сообщила компания.
"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена", – говорится в телеграм-канале компании.
"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.
https://1prime.ru/gas/20230612/840805581.html
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