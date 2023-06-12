МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. На газопроводе "Турецкий поток" завершились плановые работы, "Газпром" возобновил поставки газа, сообщила компания. Проект газового хаба является одним из целевых для Анкары, заявили в Турции

"Плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток", запланированные на период с 5 по 12 июня, завершены. Транспортировка газа сегодня возобновлена", – говорится в телеграм-канале компании.

"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность – 31,5 миллиарда кубометров газа в год. "Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.