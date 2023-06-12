Bloomberg: в ЕС обсуждают возможность использования украинских подземных газохранилищ
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Еврочиновники рассматривают возможность использования украинских подземных газохранилищ, сеть которых является крупнейшей на континенте, сообщило агентство Bloomberg.
По данным агентства, хранение огромных объемов газа на Украине, несмотря на продолжающийся конфликт, находит сторонников, так как ПХГ находятся достаточно далеко от линии боевого соприкосновения и считаются относительно безопасными.
Кроме того, многие трейдеры считают риск оправданным, так как мощности европейских ПХГ уже близки к предельным (сейчас они заполнены более чем на 70%) и хранение топлива на Украине может предотвратить перенасыщение в ближайшие месяцы, отметил Bloomberg.
"Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную стыковку с газовыми рынками ЕС", — заявили агентству в немецкой энергетической компании RWE.
В публикации Bloomberg говорится, что обсуждаемая инициатива представляет собой часть усилий по предотвращению паники, которая в 2022 году привела к рекордным ценам и вмешательству государства в регулирование распределительных механизмов.
Глава отдела торговых операций в континентальной Европе швейцарской компании Axpo Марко Зальфранк назвал хранение газа на Украине привлекательным и конкурентоспособным вариантом при условии низкого уровня рисков.
Bloomberg отмечает, что поскольку страховщики избегают Украины, степень готовности трейдеров к хранению газа на ее территории зависит от цен и готовности ЕС предоставить гарантии безопасности объектов.
https://1prime.ru/gas/20230612/840806056.html