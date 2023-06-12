МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Еврочиновники рассматривают возможность использования украинских подземных газохранилищ, сеть которых является крупнейшей на континенте, сообщило агентство Bloomberg. Проект газового хаба является одним из целевых для Анкары, заявили в Турции

По данным агентства, хранение огромных объемов газа на Украине, несмотря на продолжающийся конфликт, находит сторонников, так как ПХГ находятся достаточно далеко от линии боевого соприкосновения и считаются относительно безопасными.

Кроме того, многие трейдеры считают риск оправданным, так как мощности европейских ПХГ уже близки к предельным (сейчас они заполнены более чем на 70%) и хранение топлива на Украине может предотвратить перенасыщение в ближайшие месяцы, отметил Bloomberg.

"Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную стыковку с газовыми рынками ЕС", — заявили агентству в немецкой энергетической компании RWE.

В публикации Bloomberg говорится, что обсуждаемая инициатива представляет собой часть усилий по предотвращению паники, которая в 2022 году привела к рекордным ценам и вмешательству государства в регулирование распределительных механизмов. В Еврокомиссии сообщили о подписании контрактов на закупку газа

Глава отдела торговых операций в континентальной Европе швейцарской компании Axpo Марко Зальфранк назвал хранение газа на Украине привлекательным и конкурентоспособным вариантом при условии низкого уровня рисков.

Bloomberg отмечает, что поскольку страховщики избегают Украины, степень готовности трейдеров к хранению газа на ее территории зависит от цен и готовности ЕС предоставить гарантии безопасности объектов.