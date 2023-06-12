БЕРЛИН, 12 июн — ПРАЙМ. Германии грозит снижение или даже сворачивание производства, если Москва и Киев не продлят договор о транзите газа, заявил в понедельник министр экономики Германии Роберт Хабек на Восточногерманском экономическом форуме. "Газпром" подает газ в Европу через Украину согласно заявкам на 12 июня

"Я просто хочу отметить, что транзитные соглашения, которые Россия подписала с Украиной, истекают в 2024 году", — цитирует министра издание Welt.

По словам Хабека, во время текущего конфликта нельзя предсказать, что с этими договоренностями будет далее.

"Если российский газ перестанет поступать в Восточную Европу в том же объеме, в каком он до сих пор шел через Украину, то произойдет то, что было согласовано на уровне Европы: прежде чем там начнут мерзнуть люди, нам придется снизить наше промышленное производство, или же и вовсе его сворачивать", — подчеркнул он.

Ввиду подобных прогнозов, Германии необходимо и далее накапливать объемы газа и развивать такую инфраструктуру для его поставок, как СПГ-терминалы, добавил министр.

Нефтепровод "Дружба" идет по территории России до белорусского Мозыря, а в Белоруссии разветвляется на две нитки: северная идет в направлении Польши и Германии, а южная — через Украину в Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию.

В понедельник в "Газпром" сообщили, что по состоянию на понедельник осуществляется подача газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" – 42,3 миллиона кубометров.