МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в понедельник снизились почти на шесть процентов, до отметки ниже 340 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Европа потеряла Россию навсегда, пишет СМИ

Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 366,3 доллара за тысячу кубометров (+2,3 процента). Ценовой минимум составил около 327,8 доллара (–8,4 процента), максимум – 371,4 доллара (+3,4 процента). Последние фьючерсы торговались в районе 336,7 доллара (–5,9 процента). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 357,9 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3892 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже одну тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.