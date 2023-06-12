ICE: биржевые цены на газ в Европе снизились на шесть процентов, ниже 340 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в понедельник снизились почти на шесть процентов, до отметки ниже 340 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 366,3 доллара за тысячу кубометров (+2,3 процента). Ценовой минимум составил около 327,8 доллара (–8,4 процента), максимум – 371,4 доллара (+3,4 процента). Последние фьючерсы торговались в районе 336,7 доллара (–5,9 процента). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 357,9 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года – 3892 доллара за тысячу кубометров.
Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.
Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже одну тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
https://1prime.ru/gas/20230612/840808450.html