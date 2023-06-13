Эрдоган заявил, что Европа проявляет активный интерес к поставкам газа через Турцию
АНКАРА, 13 июн — ПРАЙМ. Европа активно проявляет активный интерес к получению газа через Турцию, заявил СМИ в ходе визита в Азербайджан президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Есть работа, которая велась в течение многих лет в области энергетики. Что мы можем сделать в следующем процессе в этом отношении, уже проработано. Что касается энергетики, то Европа очень обеспокоена по вопросу газа, которые они будут получать через Турцию, делают запросы. Мы делаем свою часть работы в этом направлении", — сказал он.
Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после разрушений на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов.
Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции.
https://1prime.ru/gas/20230613/840813632.html