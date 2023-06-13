КИШИНЕВ, 13 июн — ПРАЙМ. Запасы газа в Молдавии составляют на сегодняшний день около 100 миллионов кубометров, заявил во вторник глава госкомпании Energocom Вадим Бынзарь. Уровень годовой инфляции в Молдавии превысил 16 процентов

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

"Мы начинаем готовиться к зимнему периоду уже сейчас. Закупаем газ для хранения. Благо у цен сейчас нисходящий тренд. На данный момент в запасе у нас имеется около 100 миллионов кубометров, в декабре мы потребляем около 170 миллионов кубометров, то есть сейчас запасы почти на уровне половины декабря. По прогнозам, в декабре цена на газ составит около 500–600 долларов, включая транспортировку", — сказал Бынзарь в эфире канала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").

Глава Energocom отметил, что в прошлом году компания закупила около 600 миллионов кубометров газа, опасаясь худшего сценария развития событий, но январь оказался теплым, что способствовало экономии ресурса.

Закупаемый газ Молдавия в основном хранит в газохранилищах на Украине и Румынии.

Ранее Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) установило тариф в 18 леев (порядка 1 доллара) за кубический метр газа (с учетом 8% НДС), а до июня он составлял 29,27 лея (1,64 доллара) за кубометр.

Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в 7 раз, а на электроэнергию — почти в 4 раза. У населения выросли долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране проходят антиправительственные протесты.