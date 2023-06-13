МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. "Новатэк" запатентовал крупнотоннажную СПГ-технологию "Арктический микс" с производительностью одной линии более 6 миллионов тонн СПГ в год, сообщает компания. "Новатэк" просит отменить налог для иностранных инвесторов СПГ, пишет СМИ

"ПАО "Новатэк" получило российский патент на собственную крупнотоннажную технологию сжижения природного газа на основе смешанных хладагентов "Арктический микс". СПГ-технология разработана для реализации крупнотоннажных проектов компании на базе оснований гравитационного типа с производительностью одной технологической линии более 6 миллионов тонн СПГ в год",- говорится в сообщении.