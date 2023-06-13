МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. "Новатэк" запатентовал крупнотоннажную СПГ-технологию "Арктический микс" с производительностью одной линии более 6 миллионов тонн СПГ в год, сообщает компания.
"ПАО "Новатэк" получило российский патент на собственную крупнотоннажную технологию сжижения природного газа на основе смешанных хладагентов "Арктический микс". СПГ-технология разработана для реализации крупнотоннажных проектов компании на базе оснований гравитационного типа с производительностью одной технологической линии более 6 миллионов тонн СПГ в год",- говорится в сообщении.
https://1prime.ru/gas/20230613/840815344.html
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