МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. ЦРУ в июне 2022 года призывала Украину не совершать подрыв "Северных потоков" после предупреждения Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) о подобных планах Киева, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Глава МИД Японии не стал комментировать сообщение СМИ о "Северных потоках"

Согласно результатам совместного расследования NOS и Nieuwsuur с немецкими Die Zeit и ARD, MIVD проинформировала ЦРУ об указанных планах Киева, узнав о них от источника на Украине. США, в свою очередь, в июне 2022 года предупредили киевский режим.

Журналисты NOS отметили, что переданная MIVD информация оказалась очень похожа на план подрыва "Северных потоков", осуществленный 26 сентября.

"По данным источников, вероятнее всего, министр обороны (Кайса) Оллонгрен, а также, возможно, премьер-министр (Марк) Рютте и министр иностранных дел (Вопке) Хукстра были проинформированы Службой военной разведки о ее выводах и информировании американцев. Узкий круг в политической верхушке Гааги уже год знает о серьезных подозрениях в отношении Украины", — сообщил NOS.