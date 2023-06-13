МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Правительство России разрешило поставки сжиженного природного газа (СПГ) с "Ямала СПГ" бывшей структуре "Газпрома" SEFE сроком до конца 2024 года, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "Росэнергоатом" рассказал о гидроизоляции бассейна-охладителя на ЗАЭС

"Разрешить совершение действий, в отношении которых… установлен запрет и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом "Ямал СПГ" и Yamal Trade Pte Ltd… (Сингапур) сжиженного природного газа в пользу SEFE Marketing & Trading Singapore PTE Ltd", — говорится в распоряжении.

"Распоряжение действует до 31 декабря 2024 года", — добавляется в документе.