МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Украина надеется стать газовым хабом для Европы, власти предлагают европейским трейдерам использовать украинские подземные хранилища газа (ПХГ) по самым низким ценам, сообщил в среду заместитель министра энергетики Николай Колесник. "Адский бульон": Украине предрекли катастрофу из-за Каховской ГЭС

"Минэнерго максимально заинтересовано в привлечении европейских трейдеров на украинский рынок. Украина является частью европейских энергетических рынков и предлагает услуги по хранению природного газа нашим европейским партнерам", — приводит слова Колесника пресс-служба в телеграм-канале минэнерго.

Сообщается, что министерство обратилось к европейским компаниям с предложением использовать мощности украинских ПХГ "по самым низким ценам". По словам чиновника, компании-операторы газотранспортной системы страны и подземных газовых хранилищ подготовили мощности для хранения голубого топлива, протестировали систему, чтобы быть готовыми к различным сценариям в зимний период.

В октябре прошлого года глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов предложил Европе воспользоваться подземными хранилищами газа на Украине, где было свободно более 10 миллиардов кубометров мощностей. По данным "Нафтогаз", на сегодня общая активная емкость украинских ПХГ – более 30 миллиардов кубометров газа. Это крупнейшие в Европе хранилища и третьи по объемам в мире после США и России.

Как ранее заявлял министр энергетики Украины Герман Галущенко, большинство подземных хранилищ газа стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ.